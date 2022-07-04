Голова МЗС пояснив, за якої умови армія Білорусі може вступити у війну проти України

Голова МЗС пояснив, за якої умови армія Білорусі може вступити у війну проти України

У війні проти України Росія вже використовує білоруську територію.

Ризик безпосередньої участі Білорусі у війні на боці Росії зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua.

"По-перше, Росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні Сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", - сказав Кулеба.

Щодо нинішньої дипломатичної комунікації України з Білоруссю, то вона має "дуже-дуже обмежені контакти".

"В нас є посол в Білорусі, у нас є посольство в Білорусі, у них є посольство в Києві. Це єдині канали спілкування. Тобто все дуже сухо-офіційно, але якщо ви думаєте, що там щоденно розривається поштова скринька від комунікації, то це не так", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував те, чи нападе армія Лукашенка на Україну.

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