Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що агресія РФ проти Європи залежить від перебігу війни в Україні. Мовляв, якщо війна в Україні завершиться раніше 2029 чи 2030 року, Росія створить загрозу для Європи.

Про це Каль сказав в інтерв'ю DW.

"Швидше закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть, а саме проти Європи", - заявив він.

Реакція РНБО на заяву Каля

На слова Каля про те, що "якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше", відреагували у РНБО. Там наголосили: війни з росіянами європейцям все одно не уникнути.

"Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з РФ через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі", - заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше йшлося про те, Кремль продовжує просувати хибну версію про те, що держави-члени Європейського союзу та Україна прагнуть затягнути та загострити війну в Україні. У такий спосіб Росія намагається відвернути увагу від власних довгострокових приготувань до війни із Заходом.

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