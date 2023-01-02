Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Развозжаєв вивіз своє майно та дітей на Кіпр

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
64
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Развозжаєв вивіз своє майно та дітей на Кіпр

Фото: kremlin.ru

Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв вивіз все своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Крім цього, гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

"В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "росія тут навсєгда".

Так, на тимчасово окупованій території зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупанти вивозять подалі.

Також варто зазначити, що восени Кремль провів закрите дослідження громадської думки щодо “втрати Криму”.

Нагадаємо, окупанти в Криму активізували мобілізацію місцевих мешканців.

Україна звільнить Крим до кінця серпня, але є умови – Ходжес

Україна звільнить Крим до кінця серпня, але є умови – Ходжес

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
64
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація