Голова окупаційної адміністрації Севастополя Развозжаєв вивіз своє майно та дітей на Кіпр

Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв вивіз все своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Крім цього, гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

"В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "росія тут навсєгда".

Так, на тимчасово окупованій території зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупанти вивозять подалі.

Також варто зазначити, що восени Кремль провів закрите дослідження громадської думки щодо “втрати Криму”.

Нагадаємо, окупанти в Криму активізували мобілізацію місцевих мешканців.

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