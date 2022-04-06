Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за минулу добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за минулу добу

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За минулу добу у Донеччині загинув один цивільний, також ще восьмеро цивільних зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

"5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу на Луганщині. За добу росіяни поранили ще 8 мирних мешканців Донеччини: 4 у Мар’їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці", - повідомив голова ОВА.

Окрім того, 5 квітня вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого цивільного у Маріуполі. Наразі точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 150 цивільних, а 605 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Кількість загиблих та поранених на Донеччині / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

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