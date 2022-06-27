Голова ОВА розповів про вибухи, які чули у Полтаві під час повітряної тривоги

Голова ОВА розповів про вибухи, які чули у Полтаві під час повітряної тривоги

У Полтаві 27 червня під час повітряної тривоги місцеві жителі повідомляли про вибухи.

На щастя, у місті не зафіксовано "прильотів" ворожих ракет.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - написав Лунін.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Загарбники обстріляли цивільний об'єкт, є загиблі.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

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