Голова Пентагону заявив про перехід у вирішальний момент боротьби України за свободу

Ллойд Остін заявив про необхідність знайти нові партії боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України.

Коаліція міжнародних партнерів разом з США, які підтримують Україну у її протистоянні з агресорами, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свою свободу та демократію.

Про це заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

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"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.

Голова Пентагону підкреслив, шо це також означає, що союзники виконують взяті на себе забовʼязання повною мірою й якомога швидко.

"Отже, наша Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки", - додав міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок 10-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", яка цього разу відбувається в онлайн-форматі.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що Україна активно готується до контрнаступу, для якого Польща готова піти на безпрецедентний крок і передати свої винищувачі МіГ-29.

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