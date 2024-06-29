Голова СБУ пообіцяв "сюрпризи" для новітніх російських систем ППО у Криму

Новітні системи ППО С-500, які російські окупанти встановили у Криму, стали об’єктом особливого зацікавлення Служби безпеки України, тож, ймовірно, вони прослужать ворогові недовго.

На це натякнув голова СБУ Василь Малюк в коментарі телеканалу "Ми-Україна".

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При цього керівник української спецслужби не уточнив, коли саме окупанти відчують специфічну зацікавленість СБУ.

"Усьому свій час, ми постійно працюємо, зокрема й над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", - загадково відповів Малюк

Також він зазначив, що планів у спецслужби досить багато, але їх реалізація зумовлена аналізом оперативної обстановки на полі бою.

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Нагадаємо, раніше кервіник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав удосконалену систему ППО С-500 "експериментальною", оскільки вона ніколи раніше не використовувалася в бойових діях. Росія перекинула С-500 для захисту Керченського мосту, а також для посилення російської мережі протиповітряної оборони в окупованому Криму.

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