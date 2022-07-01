Голова Сумської ОВА звернувся із попередженням до місцевих мешканців: що відомо

Голова Сумської ОВА звернувся із попередженням до місцевих мешканців: що відомо

Мешканців Сумщини просять бути особливо обережними.

Місцевих мешканців закликають утриматись від поїздок 10 кілометровою прикордонною зоною, а тих, хто проживає у районі бойових дій - не ігнорувати сирени.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький

"Сумщина. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-ти кілометровою прикордонною зоною сьогодні", - наголосив Живицький.

Він вкотре закликав людей не обговорювати у чатах і соцмережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація від мене чи військових.

"Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - підсумував він.

Раніше українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Сумщині від атак росіян загинули 2 людини, ще 8 – поранені.

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