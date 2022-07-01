Голова Сумської ОВА звернувся із попередженням до місцевих мешканців: що відомо

Мешканців Сумщини просять бути особливо обережними.
Місцевих мешканців закликають утриматись від поїздок 10 кілометровою прикордонною зоною, а тих, хто проживає у районі бойових дій - не ігнорувати сирени.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький
"Сумщина. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-ти кілометровою прикордонною зоною сьогодні", - наголосив Живицький.
Він вкотре закликав людей не обговорювати у чатах і соцмережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація від мене чи військових.
"Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - підсумував він.
Раніше українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги.
Нагадаємо, на Сумщині від атак росіян загинули 2 людини, ще 8 – поранені.
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