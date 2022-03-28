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Голова української розвідки розповів про плани Росії у війні проти України

Дата публікації
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11к
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Голова української розвідки розповів про плани Росії у війні проти України

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Судячи із планів Кремля, війна проти України триватиме.

Начальник ГУР Міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов розповів, що Росії не вдалось захопити Україну за два дні. Тоді держава-агресорка розробила нові плани "Д-30" та "Д-60". 

Про це він сказав в інтерв'ю журналу Coffee or Die

"Всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що все йде не так добре, як вони сподівалися. Тому російське керівництво склало плани дій на наступні 30 та 60 діб (так звані "Д-30" та "Д-60"). Ми пережили перший період ("Д-30") і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що Росія робить, ми віримо, що "Д-60" також буде невдалим", - розповів Буданов. 

Як повідомлялось, очільник ГУР також заявив, що Україна має шанс звільнити усі окуповані території, якщо союзники дадуть нам необхідне озброєння. 

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