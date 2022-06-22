Голова української розвідки розповів про успіхи партизанів на Херсонщині

Голова української розвідки розповів про успіхи партизанів на Херсонщині

Збройні Сили України крок за кроком звільнюють окуповану Херсонську область, водночас успішно працюють партизани.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що розвідка працює над створенням власної агентури - партизанів - на окупованих територіях. За словами голови розвідки, їхня робота – не на виду, проте результат – суттєвий.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону у середу, 22 червня.

Він наголосив, що про успішну роботу партизанів свідчать незвичайні випадки. Зокрема, пригадав сьогоднішній підрив авто нардепа-колаборанта на Херсонщині Ковальова. Однак Буданов не уточнив причини вибуху, як і причетність України до інциденту.

"Є багато різних випадків, коли когось там підстрелили в окупованих містах, десь підірвали якесь нафтове сховище", – пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, вдень 22 червня у соцмережах поширилася інформація про смерть депутата-зрадника Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Проте "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах заявило, що ці дані попередньо є фейком.

Пізніше голова розвідки підтвердив факт підриву авто зрадника. У якому він стані і чи взагалі вижив після підриву - невідомо.

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