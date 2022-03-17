"Голови немає, рук, ніг": 18-річний "вояка" РФ розповів, що посивів, коли побачив, як їхніх розриває снарядом

"Голови немає, рук, ніг": 18-річний "вояка" РФ розповів, що посивів, коли побачив, як їхніх розриває снарядом

Як розповідає окупант у перехопленій СБУ розмові, коли вони приїхали в Україну, їх було 85, а залишилося 30.

18-річний російський військовий у перехопленій СБУ розмові розповів, що за час перебування в Україні посивів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Бліцкриг Путіна в Україні провалився, а його армія взагалі перестала вірити в свою перемогу. Як розповідає окупант у перехопленій СБУ розмові, коли вони приїхали в Україну, їх було 85, а залишилося 30. Сам він поки живий, але за пару тижнів війни 18-річний загарбник посивів", - зазначають в СБУ.

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Сам "вояка" розповідає дівчині, що посивів він, коли побачив, як їхніх розриває снарядом: "голови немає, рук, ніг".

"Тому зараз всі окупанти, що вижили, сидять і чекають успішного завершення переговорів України та РФ. "Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – з надією переказує своїй дівчині вояк. Він спростовує чутки про мільйонні преміальні учасникам війни і не сподівається навіть на виплату щомісячних "розрахункових". Тож просить дівчину зайти в "кабінет військовослужбовця" та перевірити "…. сколько они, пида..сы, заплатили" за лютий і березень", - зауважили у спецслужбі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запевнив російських військових, які здадуться в полон ЗСУ, що ставлення до них у полоні буде кращим, ніж вони мали в російській армії.

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