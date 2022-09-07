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Головна ціль - Кримський міст: Жданов відповів, чи отримала Україна американські ракети ATACMS

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Головна ціль - Кримський міст: Жданов відповів, чи отримала Україна американські ракети ATACMS

Фото: Associated Press

Станом на 7 вересня Україна поки не отримала від США далекобійні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Цими ракетами, які мають дальність ураження цілей на відстані до 300 кілометрів, Україна може завдати удару по Кримському мосту, який з'єднує півострів з РФ.

Про це на своєму Ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов. 

"На превеликий жаль, цих ракет у нас поки ще немає. Я сподіваюся, що вони з'являться найближчим часом. Якби ми отримали ракети ATACMS, перша ракета вже лягла б по дорожньому полотну або по залізничному полотну Кримського моста. Якщо ми ще не бомбимо Кримський міст, значить, на сьогоднішній день ракети ще не отримала", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков висловлював сподівання, що США нададуть Україні ракети ATACMS для установок HIMARS. 

Додамо, що ATACMS ― американський оперативно-тактичний ракетний комплекс, що є балістичною ракетою малої дальності. Ці ракети призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади ПММ, розташовані в глибині оборони противника в будь-яких погодних умовах, у будь-який час.

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Дата публікації
Перегляди
8576
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