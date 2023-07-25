Головна концентрація ворога – Лиман-Куп'янськ: експерт надав подробиці про резерви РФ та мобілізацію

Головна концентрація ворога – це Лимано-Куп'янський напрямок. Там зараз зосереджено основні сподівання росіян на те, що їм вдасться зробити певні прориви.

Про це сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

"Це їхня спроба останнього ривка в цьому році. Резервів людських у них для того, щоб робити більше, ніж там, виглядає так, що не має. Виходячи з того, що вибори в Росії – березень 24-го року, уже станом на зараз можемо говорити, що вірогідність появи нових хвиль мобілізації до березня місяця виглядає як абсолютно мінімальне. Але те, що вони сьогодні прийняли цілий ряд реально драконівських законів говорить про те, що вони після березня місяця можуть піти на дуже широкий призов із змушення людей підписувати відразу контракти. Виглядає так, що крім Лимано-Куп'янського напрямку у них якихось сил для того, щоби робити якісь серйозні операції просто немає", – зазначив він.

Нагадаємо, інший український військовий експерт Петро Черник зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу. Наступом на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються відволікти українські сили від атак навколо Бахмута.

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