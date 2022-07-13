Зеленський назвав, скільки ракет випустила Росія по українських містах

Глава української держави назвав такі дії РФ терором, оскільки основними цілями ворожих ракет є цивільні об'єкти.

Про це він сказав 13 липня, звертаючись до учасників конференції "Азійське лідерство", яка відбувається у Сеулі (Корея).

"2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо терор залишиться безкарним, то повториться в інших частинах світу, в інших країнах. Зеленський наголосив, що російська артилерія бере в заручники українські міста. Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по житлових районах міст.

"Це тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - заявив президент України та додав, що жодна інша держава світу не витрачала стільки грошей на свідоме розповсюдження дезінформації, конспірології, антинаукових теорій змови, зокрема й щодо вакцин, як це робить Росія.

Зеленський також подякував Кореї за підтримку і вірить, що результативність спільних зусиль може бути такою, щоб іще через сто днів можна було сказати, що агресор справді покараний, а всі інші потенційні агресори світу не мають жодної альтернативи нормальному мирному життю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 140-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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