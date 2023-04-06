Головна мета - вбити більше людей: Гуменюк попередила про нову тактику окупантів у повітрі

Російська війська через провали на фронті вдалися до нової тактики у повітрі. Вони прив'язує до безпілотників розривні гранати і скидають там, де є скупчення людей.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного штабу Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк.

Вона називає це "кроком відчаю" окупантів. Однак наголосила, що на кожну нову тактику ворога Україна знайде протидію

"Йдеться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях, але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію", – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що останніми днями підвищилася активність противника у повітрі. Вони вишукували нову тактику, щоб застосувати проти українців.

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