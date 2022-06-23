"Головна проблема другої половини війни": експерт попередив про загрозу для Одеси

Політолог Небоженко вважає, що без Одеси захоплені Росією території не мають для неї жодної цінності.

Путін не відмовився від планів захопити Одесу, адже без Одеси Херсон не має для Росії жодної цінності.

Про це у коментарі "УНН" сказав політолог Віктор Небоженко.

Перш за все, Росію цікавить економічний потенціал Одеси.

"Що б не говорив Путін про свою перемогу в Україні — без Одеси це все безглуздо, і він це чудово знає. У нього колосальна зацікавленість в ОПЗ (Одеський припортовий завод — Ред.) та трубах, що йдуть до Одеси з хімією (аміакопровід "Тольятті-Одеса", через який транспортується російський аміак — Ред.). Все це дуже важливо для виживання Росії, а не тільки для того, щоб зашкодити Україні. Все, що пов’язане з Одесою — це буде головною проблемою другої половини війни, і дай Боже зберегти Одесу і все залишити собі", — сказав експерт.

За його словами, без Одеси захоплені Росією території не мають для неї жодної цінності.

"Росії не потрібен жоден обласний Херсон. Це слова для периферії Росії. Їм потрібна Одеса. Без Одеси вони мають розгромлений Донбас, який не є для них жодною цінністю", — пояснив політолог.

У виданні звернули увагу, що аміакопровід "Тольятті-Одеса" щорічно приносив для РФ до 12 мільярдів доларів. Українська гілка аміакопроводу проходить Харківською, Запорізькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Луганською та Херсонською областями.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, чи можуть російські війська прорватися до Одеси через Миколаїв.

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