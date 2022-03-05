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"Головна тема - членство в ЄС": Зеленський обговорив зі світовими лідерами майбутнє України

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"Головна тема - членство в ЄС": Зеленський обговорив зі світовими лідерами майбутнє України

president.gov.ua

Президент подякував європейцям, які вчора вийшли на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Туреччини Ердоганом, з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ, з президентом Європейської Ради Шарм Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема членство в ЄС для України.

Про це він повідомив у відеозверненні у суботу, 5 березня.

"Я вдячний європейцям - сотням, тисячам, сотні тисяч людей  у різних місцях нашого континенту: Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Леон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України, на підтримку Європи, вони вийшли заради миру", - зазначив він.

Нагадаємо, у низці міст світу 4 березня люди вийшли з мітингами на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні в її боротьбі проти нападу Росії. Учасники мітингів дивилися звернення Зеленського.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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