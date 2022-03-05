"Головна тема - членство в ЄС": Зеленський обговорив зі світовими лідерами майбутнє України

Президент подякував європейцям, які вчора вийшли на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Туреччини Ердоганом, з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ, з президентом Європейської Ради Шарм Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема членство в ЄС для України.

Про це він повідомив у відеозверненні у суботу, 5 березня.

"Я вдячний європейцям - сотням, тисячам, сотні тисяч людей у різних місцях нашого континенту: Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Леон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України, на підтримку Європи, вони вийшли заради миру", - зазначив він.

Нагадаємо, у низці міст світу 4 березня люди вийшли з мітингами на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні в її боротьбі проти нападу Росії. Учасники мітингів дивилися звернення Зеленського.