Головна загроза не в піхоті: у розвідці розповіли, яку роль відіграє КНДР у війні

Українська розвідка попереджає, що головною загрозою від військової співпраці Росії з Північною Кореєю є не піхота, а артилерійські установки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі для LIGA.net наголосив, що основну небезпеку становлять самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які використовуються російськими військами на різних ділянках фронту, а також для обстрілів мирних прифронтових міст і селищ.

“Йдеться про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які росіяни використовують на різних ділянках фронту, а також по мирних прифронтових населених пунктах, – зазначив розвідник. – Але можна сказати, що артилерію везуть у користування не корейців, а росіян. Корейці потрібні як м’ясо”.

За словами представника розвідки, військовослужбовців із КНДР малими групами по 20–30 осіб зосереджують в одному місці, звідки їх кидають у відчайдушні штурми. Незнання місцевостей, реалій війни та російської мови ще більше ускладнюють їхню ситуацію, адже корейці часто не розуміють, що їх відправляють на вірну смерть.

“Втрати в результаті боєзіткнень з українськими військами та “дружнього вогню” від російських військовослужбовців складають декілька сотень убитими, пораненими та зниклими безвісти”, – уточнюють у ГУР.

У розвідці також додали, що ці штурмові групи доукомплектовуються особовим складом із 94-ї окремої бригади армії КНДР. На питання, чи є серед північнокорейців полонені, співрозмовник відповів лаконічно: “У процесі”.

Також Північна Корея активно збільшує постачання боєприпасів до Росії та нарощує виробництво зброї у себе в країні. Натомість КНДР отримує фінансування та нафту від Москви.

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, готується перекинути до Росії додаткові війська та військову техніку, зокрема дрони-камікадзе, які будуть використані у війні проти України.