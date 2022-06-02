"Головне - не програти ці "перегони": Жданов заявив про перехід України до наступної фази війни з РФ

"Головне - не програти ці "перегони": Жданов заявив про перехід України до наступної фази війни з РФ

Україна переходить у наступну фазу війни з Росією.

ЗСУ починають формувати резерви та готуватися до контрнаступу.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону.

"Ми переходимо до наступної фази війни - це позиційна війна. І так звана оперативна пауза, коли обидві сторони потребують перегрупування військ, підтягування резервів, і тут головне - це не програти ці "перегони"...", - зазначив Жданов.

За його словами, РФ буде намагатися створити свої резерви, а українська сторона намагатиметься якомога швидше отримати зброю й почати формування угруповання військ для контрнаступу.

Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу".

Читайте також: