"Головне - не програти ці "перегони": Жданов заявив про перехід України до наступної фази війни з РФ

Україна переходить у наступну фазу війни з Росією.
ЗСУ починають формувати резерви та готуватися до контрнаступу.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону.
"Ми переходимо до наступної фази війни - це позиційна війна. І так звана оперативна пауза, коли обидві сторони потребують перегрупування військ, підтягування резервів, і тут головне - це не програти ці "перегони"...", - зазначив Жданов.
За його словами, РФ буде намагатися створити свої резерви, а українська сторона намагатиметься якомога швидше отримати зброю й почати формування угруповання військ для контрнаступу.
Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу".
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