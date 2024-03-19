Головне управління розвідки допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна – Юсов

Головне управління розвідки Міноборони України надає допомогу російським добровольчим формуванням "Російський добровольчий корпус" (РДК), "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", які діють на території Росії.

Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", – наголосив Юсов.

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Водночас керівник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" в ефірі телемарафону 19 березня запевнив, що "йде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення" у прикордонних з Україною регіонах РФ.

За словами "Фортуни", російські добровольці задіяли усі резерви для бойових дій.

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Нагадаємо, у Бєлгороді влада РФ вирішила вивезти з регіону дев’ять тисяч дітей. Передумовою для цього стали періодичні обстріли території. Уточнюється, що 22 березня 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю.

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