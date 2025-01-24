Головне завдання зараз — зберегти особовий склад: Братчук про ситуацію у Великій Новосілці

Речник УДА закликав не довіряти емоційним повідомленням, які нагнітають ситуацію, та просив дочекатись офіційної інформації.

Головне завдання зараз — зберегти особовий склад.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі Новини.LIVE, коментуючи ситуацію у Великій Новосілці.

Сергій Братчук зазначив, що цей напрямок давно був надзвичайно активним. Мовляв, було зрозуміло, що ворог спробує перерізати логістичні шляхи до населеного пункту та максимально зосередить там свої сили.

Речник закликав не довіряти емоційним повідомленням, які нагнітають ситуацію, та просив дочекатись офіційної інформації від відповідальних структур.

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Нагадаємо, російські блогери стверджували про просування путінських військ вздовж траси Т-0518 Павлівка – Велика Новосілка в центрі Великої Новосілки. За їхніми словами, загарбники розрізали населений пункт та начебто оточили невелику групу українських військових у південній частині Великої Новосілки.

Російські блогери стверджували, що армія РФ просувається далі у північно-східній і східній частинах Великої Новосілки, у кількох лісистих районах на південь від населеного пункту, а також утримують позиції вздовж річок Мокрі Яли та Кашлагач.

Однак в Інституті вивчення війни не можуть підтвердити жодну з цих заяв.

Окупанти продовжували наступати біля Великої Новосілки, біля Времівки та Новодарівки.