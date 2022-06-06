Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 6 червня: список

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися добіркою неправдивої інформації, яку росіяни ширили протягом 6 червня.

Так, щодня загарбники вигадують нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати ЗСУ.

Сьогодні Росія ширила брехню, що у харківських медзакладах українські військові обладнали склади боєприпасів, а США зіштовхнулися із рекордними показниками інфляції.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Фейк. В МО РФ заявили, що у харківських медзакладах, а саме в "дорожній клінічній лікарні, міській лікарні №25, Інституті ендокринної патології та дитячій поліклініці №23 українські військові обладнали вогневі точки та склади боєприпасів, водночас персонал та пацієнти медзакладів насильно утримуються під приводом забезпечення їхньої безпеки".

Маніпуляція. "Президент кримського футбольного союзу" Бородкін заявив, що "кфс" звернувся до Міжнародної федерації футболу (FIFA) через зображення півострова на формі збірної України для отримання пояснень, оскільки "інше слово, крім слова "провокація", тут не можна застосувати".

Дезінформація. Офіційна представниця МЗС РФ Захарова заявила: "США бумерангом отримали ті проблеми, що мріяли влаштувати для Росії, оскільки Сполучені Штати зіштовхнулися із рекордними показниками інфляції".

Нагадаємо, маріупольців попередили про реальний сценарій епідемії холери. Окупованому місту загрожують десятки тисяч смертей.

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