Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 7 червня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 7 червня: список

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися добіркою неправдивої інформації, яку росіяни ширили протягом 7 червня.

Щодня загарбники вигадують нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати ЗСУ.

Сьогодні Росія ширила брехню, що українські захисники спалили сховища зерна у Маріуполі, а на елеваторах у Харківській та Донецькій областях розміщують важке озброєння.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

У МО РФ заявили: "достовірно встановлено, що нацбати, не бажали залишати запаси зерна жителям Маріуполя, тому навмисно вчинили підпал великого зерносховища у морському порту… Цей злочин демонструє світу "справжнє обличчя" київського режиму, який застосовує методи продовольчого тероризму". Застерігаємо: це фейк!

Колаборанти-"керівники" Донеччини заявили, що "найближчим часом обстріл по Донецьку припиниться, оскільки існує відповідний військовий план". Водночас останні зазначають, що "звільнення територій вже близько". Застерігаємо: це маніпуляція!

В МО РФ повідомили, що "Збройні сили України розміщують на елеваторах Харківської та Донецької областей важке озброєння, таке як гаубиці та РСЗВ, з яких останні обстрілюють прикордонні райони Росії". Застерігаємо: це дезінформація.

Нагадаємо, російські пропагандисти дискредитують керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї. Пропаганда Кремля продовжує поширювати фейки про війну в Україні.

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