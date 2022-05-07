Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 7 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 7 травня: список

Російські пропагандисти намагаються вести війну і на інформаційному фронті.

Зокрема, щодня вони вигадують нові фейки, аби дискредитувати Збройні сили України.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які ворог поширював протягом 7 травня.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

"Керівники"-колаборанти Херсонщини заявили, що "в рамках "декомунізації" київська влада змушувала частково або повністю прибирати експозиції, пов’язані з історією Великої Вітчизняної війни в Херсоні". Пропагандистські ЗМІ РФ протягом 7 травня поширювали тезу про "розчарування канадських найманців у "військовій операції" в Україні через божевільних некомпетентних командирів і гостру нестачу озброєння", через що вони "залишають район ведення бойових дій". Колаборант Стремоусов заявив, що "Херсонська область має намір жити у складі РФ і "нагадуватиме за темпами розвитку щось близьке до Криму", а регіон вже зараз "повноцінно співпрацює" з Росією та почувається її частиною".

Втім, у Центрі протидії дезінформації наголосили, що це все – фейки.

Нагадаємо, очільник ЦРУ прокоментував, чи існує загроза ядерної атаки РФ по Україні. У відомстві зауважили, що не потрібно недооцінювати можливий ризик застосування Путіним ядерної зброї під час другої фази війни через численні провали російської армії на полі бою.

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