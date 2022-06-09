Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 8 червня: список

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися добіркою неправдивої інформації, яку росіяни ширили протягом 8 червня.

Щодня загарбники вигадують нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати ЗСУ.

Сьогодні Росія ширила брехню, що РФ не перешкоджає вивезенню зерна з України, а Закарпаття хоче приєднатися до складу Угорщини.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили, що "в найближчі кілька місяців планується здійснити підготовку до проведення референдуму про входження територій до складу РФ і, можливо, провести його восени 2022 року". Застерігаємо: це маніпуляція!

Під час візиту до Туреччини очільник МЗС РФ Лавров заявив, що "українська влада має дозволити іноземним та своїм судам вийти в Чорне море для вивезення зерна, з боку Росії жодних перешкод для цього немає". Застерігаємо: це дезінформація!

На фоні заяви глави Закарпаття Микити про те, що "закарпатські паливні компанії не постачатимуть пальне до інших регіонів поки не буде забезпечено потреби області", російські ЗМІ розгорнули інформаційну кампанію, основним наративом якої є теза "Закарпаття хоче повернутися до "рідної гавані", і з огляду на географію та етнічний склад, ця гавань буде угорською". Застерігаємо: це дезінформація!

Нагадаємо, мер Святогірська публічно підтримав окупантів та поширював пропагандистські відео. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області.

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