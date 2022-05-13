Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 13 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 13 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандисти РФ щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 13 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

В міноборони Росії заявили, що на тлі паливної кризи, що наростає в Харківській області, "бойовики націоналістичних батальйонів цинічно спекулюють незаконно привласненими талонами на пальне, призначеними для автомобілів швидкої допомоги та інших екстрених служб". Це повний фейк.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив про наявність даних "про те, що американські вчені… здійснювали випробування потенційно небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Аналогічні досліди проводились у психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча Харківської області". Це дезінформація.

Депутат Держдуми Росії Олег Морозов повідомив, що "своєю заявою про Росію Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України". Така теза депутата викликана "різкими висловлюваннями на адресу Росії". Це маніпуляція.

Нагадаємо, як повідомили в українській розвідці, окупанти переконують жителів Бердянська у тому, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю".

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