Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 17 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 17 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандисти РФ щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 17 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Так, пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію про те, що ракетний удар по заводу Knauf у Соледарі здійснили нібито ЗСУ. Це маніпуляція. Адже, згідно з повідомленнями очільників Соледара, обстріл відбувався з позицій російських військ ракетою "Точка-У".

Російські пропагандисти продовжують дискредитувати захисників України, поширюючи брехню про те, що начебто "ЗСУ обстрілюють позиції ЗС РФ з житлових кварталів, провокуючи їх на вогонь у відповідь, щоб у подальшому покласти відповідальність за жертви серед мирного населення на російську армію". Це дезінформація.

В міноборони Росії заявили, що "неонацисти полку "Азов" обладнали казарми в дитячому садку в н. п. Борова, а на території міста розмістили важку військову техніку, артилерію та РСЗВ. При цьому у підвальних приміщеннях силоміць утримується цивільне населення, в тому числі й діти". Це фейк.

Нагадаємо, колишній полковник радянської армії і військовий експерт Михайло Ходорьонок в ефірі російської пропагандистської програми "60 минут" визнав, що Росія перебуває у повній ізоляції на міжнародній арені та проти неї налаштований весь світ.

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