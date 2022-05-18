Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 18 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 18 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандисти РФ щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 18 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Пропагандисти РФ, посилаючись на заяву віце-прем’єра РФ Хунсулліна, повідомили, що "Запорізька АЕС працюватиме на Росію, але за оплату готова постачати електроенергію Україні", однак така заява не відповідає дійсності, оскільки Запорізька АЕС не інтегрована з енергомережами Росії. Застерігаємо – це дезінформація.

Заступник секретаря радбезу РФ Нургалієв заявив, що "Київ продовжує репресії щодо всіх незгодних із його режимом на підконтрольних територіях, а "людей просто вбивають". Застерігаємо – це фейк.

Попри численні зафіксовані факти викрадення та вивезення окупантами за межі України продовольства та культурних цінностей, Захарова заявила: "РФ фіксує спроби Заходу вивезти з України все, що становить хоч якусь цінність". Застерігаємо – це фейк.

Нагадаємо, російські окупанти закидають Одесу фейками. На цей раз речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Одеській кіностудії розташована база “українських націоналістів”.

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