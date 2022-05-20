Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 19 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандисти РФ щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 19 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Російські пропагандисти повідомили, що "останнім часом рубль демонструє відчутне зростання". ЗМІ пояснюють це тим, що "курс рубля став абсолютно ринковим". Однак і російські, і закордонні фінансові експерти повідомляють, що "зміцнення рубля відбувається штучно". Застерігаємо: це дезінформація.

Постійний представник РФ при ООН Небензя заявив: "Росія має підозри, що експортоване українське зерно йде не нужденним країнам, а в запаси ЄС". Водночас, в МЗС РФ повідомили, що "Росія не перешкоджає експорту зерна України, логістичні проблеми виникли з вини Києва". Застерігаємо: це дезінформація.

Заступник глави уряду РФ Новак заявив, що "з похолоданням "північний потік- 2" стане рятівною ниткою для Європи. Труби ж "їсти не просять", вони лежать на дні Балтійського моря і обов’язково дочекаються часу прийняття російського газового ультиматуму". Застерігаємо: це маніпуляція.

Нагадаємо, в Україні Центр протидії дезінформації попереджає про ймовірні провокації російських окупантів на Донеччині. Окупанти планують дискредитувати нашу країну на міжнародній арені, тому вони говорять про “бучанський сценарій”, який начебто “готує українська влада за підтримки західних кураторів”.

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