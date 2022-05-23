Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 23 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 23 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандисти РФ щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 23 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Президент Білорусі Лукашенко заявив: "Захід робить кроки для "розчленування" України, й офіційний Мінськ це насторожує". Водночас, він зазначив, що "українцям ще доведеться просити Мінськ та Москву не допустити "відриву" заходу України". Застерігаємо: це маніпуляція!

"Безвідповідальністю Байдена Захід увігнав себе в небувалу паливну кризу, а санкції проти РФ вдарили по їхніх ініціаторах, оскільки вартість бензину вже побила всі рекорди", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на голову Держдуми РФ Володіна. Застерігаємо: це дезінформація!

ЗМІ РФ, з посиланням на російське МЗС, повідомили, що "для вирішення проблеми постачання українського зерна на світовий ринок спочатку потрібно скасувати всі санкції проти російського експорту". Застерігаємо: це маніпуляція!

Нагадаємо, російські пропагандисти активно приїжджають на захоплені окупантами території України. Однак місцеві не раді їх бачити. Мешканець окупованого Херсона мужньо відповів російським пропагандистам і заявив, що РФ безпідставно захопила українські території.

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