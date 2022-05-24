Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 24 травня: список

Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки, аби аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 24 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Заступник голови радбезу РФ Медведєв заявив: "Україна домовлятися зовсім не хоче. Про російський проєкт мирного договору там давно забули. Наче його й не було. Розрахунок лише на потік зброї та гроші від західних країн". Застерігаємо: це дезінформація!

ЗМІ рф повідомили, що "Європарламент ухвалив рішення тимчасово скасувати квоти та мита на ввезення української продукції до країн ЄС. Метою цих заходів є підтримка української економіки в умовах війни з РФ, проте насправді все інакше: зброя обмінюється на олію". Застерігаємо: це маніпуляція!

"РФ продовжить "спецоперацію" до повного виконання завдань, попри санкції та допомогу Заходу Україні, а військові РФ, на відміну від ЗСУ, не завдають ударів по цивільній інфраструктурі", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на Шойгу. Застерігаємо: це дезінформація!

Нагадаємо, російська пропаганда вже почала пов'язувати виникнення мавпячої віспи з уявними українськими "біолабораторіями". Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

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