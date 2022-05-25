Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 25 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 25 травня: список

Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки, аби аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 25 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

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Міністр оборони РФ Шойгу заявив: "Росія уповільнила темпи наступу в Україні для евакуації населення. За словами міноборони, для виходу жителів з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори". Застерігаємо: це дезінформація!

ЗМІ РФ повідомили: "адвокати впевнені, що НАТО слід судити за порушення права на життя після ударів збідненим ураном по мирних жителях Югославії, оскільки НАТО уникло відповідальності за бомбардування, оголосивши про судовий імунітет, через який блок не можна притягти до відповідальності". Застерігаємо: це маніпуляція!

"Епідемія мавпячої віспи у Росії є неможливою, оскільки РФ має якісну тест-систему та високий відсоток щеплених громадян. У новій вакцинації, на думку глави відомства, потреби також немає", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на голову роспотребнадзору Попову. Застерігаємо: це дезінформація!

Нагадаємо, російська пропаганда пов'язує виникнення мавпячої віспи з вигаданими українськими "біолабораторіями". Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

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