Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 26 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 26 квітня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 26 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформацій та маніпуляцій:

Згідно із заявою секретаря радбезу РФ Патрушева, "кількість українських мігрантів у ЄС найближчим часом зросте до 10 мільйонів". Зважаючи на це, він повідомив про "прогнозоване погіршення криміногенної ситуації в Європі через українських бандитів". Застерігаємо: це – дезінформація!

Попри те, що ЗСУ ведуть бойові дії для захисту населення від ворога, міноборони РФ повідомило, що "в будинку для людей похилого віку в місті Лиман бойовики обладнали опорний пункт, а персонал та літніх людей утримують як живий щит". Застерігаємо: це – фейк!

Пропагандисти РФ повідомили, що "поблизу "Миколаївського авіаремонтного заводу" неонацисти встановили радіокеровані вибухові пристрої, які планують підірвати під час скупчення людей та звинуватити в цьому ЗС РФ". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, також російські засоби масової пропаганди 26 квітня тиражували в Інтернеті новину про нібито знищення декількох військових Збройних сил України під час бою. Проте повідомлення ворога про знищення офіцерів ЗСУ – черговий фейк.

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