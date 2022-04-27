Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 27 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 27 квітня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 27 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформацій та маніпуляцій:

Міноборони РФ заявило, що "українські фахівці готують постановку нібито із загибеллю цивільних осіб внаслідок російського обстрілу. До центрального ринку Лисичанська доставляють розбиту техніку, а також тіла українських військових, переодягнених у цивільний одяг". Застерігаємо: це – фейк!

Попри дружні відносини між Україною та Румунією, депутат парламенту невизнаного Придністров'я Сафонов повідомив, що "Придністров'я заважає можливим поглинанням українських територій Румунією". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Пропагандисти РФ повідомили, що "в Костянтинівській міській лікарні (Донецька область) обладнано шпиталь для військовослужбовців ЗСУ, при цьому всіх хворих, незалежно від стану їхнього здоров'я, було вигнано із закладу". Застерігаємо: це – дезінформація!

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО України пояснили, навіщо РФ обстріляла Придністров'я.

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