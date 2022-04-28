Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 28 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 28 квітня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 28 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформацій та маніпуляцій:

Керівник слідчого комітету РФ Бастрикін доручив "порушити кримінальну справу за фактом викрадення священнослужителя українськими націоналістами". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Попри те, що Міноборони Польщі завчасно повідомило про проведення військових навчань на своїй території, керівник російської розвідки заявив про плани Польщі на приєднання до свого складу західних земель України. Застерігаємо: це – дезінформація!

Міноборони РФ повідомили, що "у Лимані підрозділи ЗСУ з околиць обстрілюють житлові квартали з артилерійських знарядь, при цьому журналісти з безпечних місць здійснюють відеознімання зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури". Застерігаємо: це – фейк!

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня у центральній частині окупованого Херсона сталася серія вибухів. Російські пропагандистські ЗМІ звинувачують ЗСУ.

Читайте також: