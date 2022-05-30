Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 30 травня: список

Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки, аби аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 30 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

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Угорський ультраправий журналіст Баєр звинуватив очільницю Українського інституту книги Коваль у тому, що вона закликає відкидати Достоєвського, Толстого, Булгакова, оскільки "це вже було в нацистській Німеччині", а "якщо прибрати російську культуру з української, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним". Застерігаємо: це маніпуляція!

Пропагандисти ОРДЛО заявили: "Загиблий на підконтрольній Києву території Луганщини громадянин Франції отримав акредитацію в СБУ і на момент смерті не мав розпізнавальних знаків преси". Вказане зазначається попри те, що журналіст французького "BFMTV" Леклерк Імхофф загинув під час обстрілу. Застерігаємо: це дезінформація!

У розмові з Ердоганом Путін вказав на провину Заходу у виникненні проблем із постачанням продовольства та зазначив на готовності РФ сприяти вивезенню українського зерна. Застерігаємо: це дезінформація!

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 травня, поширили черговий наратив для дискредитації України. Пропагандисти нібито із посиланням на американське ЗМІ пишуть, що іноземні найманці їдуть з України через брак зброї та радять іншим бійцям не воювати проти РФ.

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