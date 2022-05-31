Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 31 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 31 травня: список

Російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 31 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

В МО РФ заявили: "Українська армія продовжує використовувати інфраструктурні об’єкти у військових цілях. При цьому, прикриваючись цивільними, як "живим щитом", систематично обстрілює російські підрозділи, провокуючи їх на удар у відповідь для подальшого звинувачення в знищенні цивільних". Застерігаємо: це дезінформація!

Колаборант-"керівник" Херсонщини Стремоусов заявив, що "Херсонська область стане повноцінним суб’єктом РФ уже найближчим часом, а коли в регіоні буде проведено референдум, щонайменше 60-70% населення проголосують за входження регіону до складу Росії". Застерігаємо: це маніпуляція!

Пропагандисти РФ повідомили: "Польща планує постачати Україні американські далекобійні системи в обмін на надання їй виняткового права контролю за західними фінансовими потоками до "незалежної", і тепер захід України має всі шанси стати польською колонією". Застерігаємо: це дезінформація!

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що основний наратив, який просувають російські засоби масової пропаганди – "Путін спростив надання громадянства сиротам з України".

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