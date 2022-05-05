Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 5 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 5 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

В інтерв'ю Associated Press Лукашенко заявив, що "те, що відбувалося в Бучі - показуха. Там були англійці, які на автомобілях прибули зі Львова, здійснювали знімання в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір". Застерігаємо: це – фейк!

В МО РФ заявили, що "Київ використовує цивільну інфраструктуру у військових цілях". Йдеться про медзаклади Харкова, Слов'янська, Лисичанська та Одеси, де "націоналісти встановили важку військову техніку". Застерігаємо: це – дезінформація!

Пропагандисти РФ продовжують демонізувати українських військових. Зокрема, ЗМІ РФ заявляють про порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, в якості доказу наводячи відео, на якому "грузинський найманець змушує полоненого повторювати образливі фрази". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти чи не вперше не збрехали про те, чому в РФ зростає курс рубля. Вони визнали, що така тенденція з курсом рубля означає хибну стабільність.

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