Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 9 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які ворог використовував 9 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби деморалізувати українців та дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

ЗСУ "не вдалося знищити російські катери "Раптор" біля острова Зміїний". Таке повідомлення поширили на кількох російських Telegram-каналах з посиланням на неозначені "джерела, близькі до військової операції". В заяві також йдеться про те, що "екіпажі суден не постраждали". Застерігаємо – це дезінформація.

ЗМІ РФ поширюють тезу про те, що "попри невдалу посівну кампанію, з Одеської та Миколаївської областей масово вивозять зерно, щоб розплатитися за ленд-ліз, а також звинуватити РФ у новому Голодоморі". Така теза "вкидується" в інфопростір, попри передбачені Україною плани експорту зернових. Застерігаємо – це маніпуляція.

ЗМІ РФ повідомили, що "жителі Маріуполя зі сльозами радості відзначають довгоочікуване свято. Вони можуть вдягнути георгіївські стрічки, які роками забороняла Україна". Така пропагандистська теза покликана ілюструвати те, що "Маріуполь повертається до мирного життя". Застерігаємо – це фейк.

Нагадаємо, проросійські Telegram-канали також тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України. Росія прагне посіяти паніку серед українських захисників, не гребуючи "розгоном" фейку про те, що "в українській армії почалася епідемія туберкульозу".

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