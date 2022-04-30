Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які Росія використовувала 30 квітня: список

Російські пропагандисти намагаються воювати на інформаційному фронті.

Зокрема, щодня вони вигадують нові фейки, аби дискредитувати Збройні сили України.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які ворог продукував протягом 30 квітня.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Пропагандисти РФ продовжували тиражувати інформацію щодо того, що Захід надсилає Україні застаріле озброєння: "Данія відправляє до України 25 старих бронетранспортерів Piranha III".

"Керівники"-колаборанти окупованих територій Запорізької області заявляли, що "у Бердянську стрімко налагоджується мирне життя", а місто "готується перейти на виплату пенсій та зарплат у російських рублях".

Політичні керівники РФ почали поширювати тезу про те, що "законопроєкт про ленд-ліз для України зареєстрували ще у січні, а це означає, що у Вашингтоні чудово знали про скорий початок війни і повною мірою готувалися до цього".

Втім, у Центрі протидії дезінформації наголосили, що це все – фейк.

Нагадаємо, українські розвідники перехопили телефонну розмову російського окупанта, в якій вій розповідає дружині про плани штурмувати Дніпропетровську область. Окупант був "мобілізований" з території "ДНР" і зараз його підрозділ дислокується в Зеленодольску.

У День прикордонника Володимир Зеленський вручив державні нагороди захисникам державного кордону

Читайте також: