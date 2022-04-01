Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 1 квітня: список

Ворог розповсюджує фейки, що Україна нібито не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
В Україні зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які ворог продукував протягом 1 квітня.
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram-каналі.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що за наявними у них даними Україна заявила Великій Британії про відсутність наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Цим розвідка РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені. Застерігаємо: це – фейк!
- У місті Енергодар окупанти поширюють інформацію про нібито припинення Україною виплати заробітних плат держслужбовцям. Водночас, ворог стверджує, що надалі такі виплати здійснюватиме РФ. Це теж фейк! Україна й надалі продовжуватиме виплати.
- В міноборони РФ заявили, що українські націоналісти замінували шлюзи Олександрівської ГЕС, розташованої в Миколаївській області, та в будь-яку мить можуть їх підірвати, щоб звинуватити у цьому армію РФ. Застерігаємо: це – фейк!
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