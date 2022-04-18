Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 18 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 18 квітня: список

У РФ нібито "виявили факт вчинення бактеріологічного тероризму проти дітей в ОРЛО 2020 року".

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 18 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Під час доповіді на засіданні Комісії з розслідування діяльності біолабораторій в Україні, віцеспікер держдуми РФ заявила, що вони нібито "виявили факт вчинення бактеріологічного тероризму проти дітей в ОРЛО 2020 року". Застерігаємо: це – фейк

Російські ЗМІ опублікували вирвані з публікації експрезидента Чеської Республіки Клауса для чеського видання "iDNES" слова: "Тепер усі буквально випромінюють любов до України та українців, та чи не служить ця любов лише ширмою, що приховує "ненависть до Росії". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Російські пропагандисти заявили, що "США вже передали Києву понад третину власних запасів ракет для протитанкових комплексів Javelin, а Німеччина та Канада вже вичерпали можливості для надання військової допомоги". Застерігаємо: це – дезінформація!

"Зупинимо інфотерор", - йдеться в повідомленні.

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