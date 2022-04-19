Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 19 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 19 квітня: список

Російська пропаганда заявила, що в "українській армії воюють найманці".

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 19 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Попри те, що пропагандисти заперечували факт перебування цивільних осіб на заводі "Азовсталь", міноборони РФ почало вимагати від Києва звільнити з комбінату всіх цивільних та додав, що насильницьке утримання цивільного населення як живого щита – це тероризм. Застерігаємо: це – маніпуляція !

! Після тритижневої медійної паузи міністр оборони РФ Шойгу заявив, що "США мають намір воювати (з Росією) "до останнього українця" і роблять все, щоб затягнути спецоперацію" на території України. Застерігаємо: це – дезінформація !

! Заступник голови радбезу РФ Медведєв заявив, що "дані розвідки РФ дозволяють говорити про тисячі найманців, що стеклися в Україну з усього світу". Також він зазначив, що це "переважно професійні вбивці зі зламаною психікою". Застерігаємо: це – фейк!

Нагадаємо, на Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідеї "руZкого міра".

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