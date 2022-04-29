Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 29 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 29 квітня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 29 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Російські пропагандисти тиражують інформацію щодо того, що "на Заході добре розуміють, що України як країни більше не існує, і там бачать її майбутнє за принципом окремих окупаційних секторів". Це маніпуляція.

Міноборони Росії заявили, що "у Святогірську Донецької області бойовики націоналістичних батальйонів розмістили артилерію на території монастиря Свято-Успенської Святогірської Лаври, а цивільних осіб утримують як "живий щит". Це повний фейк.

Також російське Міноборони повідомило, що "поблизу водозабору в н.п. Піскунівка ЗСУ розгорнули артилерійську батарею для провокування вогню у відповідь з боку Росії по водозабору, для його знищення та позбавлення водопостачання понад 15 тис. осіб". Це дезінформація.

Нагадаємо, за даними розвідки, у невизнаному Придністров’ї прокремлівські ЗМІ поширюють інформацію про нібито загрозу населенню регіону з боку України.

Микита Книш розповів секрети українських кібервійськ – "Нічна варта"

Читайте також: