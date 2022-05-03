Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 3 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 3 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 3 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

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Попри заяву міноборони РФ про те, що "російські військові почали знищувати вогневі позиції "Азова" та ЗСУ на Азовсталі, російські пропагандисти заявили, що "ні про який масштабний штурм заводу за участю тактичних груп не йдеться". Застерігаємо: це – дезінформація!

Прокремлівські ЗМІ повідомили, що "під час розмови з Макроном Путін заявив, що загроза глобальній продовольчій безпеці викликана насамперед санкціями Заходу". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Голова держдуми РФ Володін заявив, що "процес розпаду України розпочався після держперевороту 2014 року і вже незворотній". На його думку, це підтверджує і той факт, що "сьогодні багато мешканців на заході України отримали громадянство Польщі та Угорщини". Застерігаємо: це – фейк!

Нагадаємо, у Придністров'ї російська пропаганда продовжує поширювати брехню про загрозу з боку України. Зокрема, Росія намагається нав'язати населенню, що нібито існує воєнна загроза.

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