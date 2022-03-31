Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 31 березня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 31 березня: список

Ворог й надалі розповсюджує фейки, що у Україні нібито працюють біолабораторії, які фінансують США.

В Україні зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які ворог продукував протягом 31 березня.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Пропагандисти РФ повідомили, що Україна силоміць утримує у своїх портах 68 іноземних суден. Зазначається, що РФ щодня відкриває коридор для їхнього виходу з територіальних вод України, проте екіпажі не залишають порти, адже нібито Україна може атакувати. Застерігаємо: це – фейк!

Міноборони РФ заявило, що володіє листами Хантера Байдена (сина президента США) щодо роботи біолабораторій в Україні. Ворог зазначає, що Байден відіграв значну роль у проведенні робіт з патогенами, профінансувавши їх. Це теж фейк!

РФ транслює Заходу наратив "ви втратите більше, ніж ми". Йдеться про світовий туризм, що, за даними російських ЗМІ, втратить 7 млрд доларів через санкції. Насправді ж, лише Єгипет, наприклад, заробляє на туризмі понад 5 млрд доларів на рік. Застерігаємо: це – маніпуляція!

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