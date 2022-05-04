Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 4 травня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 4 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 4 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Мерія Варшави повідомила, що "з 4 травня 2022 року припиняється декорування транспорту прапорами України", та вказане пропагандисти РФ трансформували в антиукраїнську тезу "солідарності кінець — українські прапори зникли з автобусів Варшави". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Російські ЗМІ продовжують тиражувати тезу про шкідливість антиросійських санкцій для країн ЄС. Пропагандисти повідомили, що "через санкції у Франції тарифи за комуналку зросли на 483%". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Російські пропагандисти, вирвавши з контексту фразу італійської газети "Corriere della Sera", повідомили, що "відмова Риму від російського газу залишить безробітними понад 500 тис. італійців, і це лише початок, оскільки далі криза проникне в інші індустріальні галузі". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, раніше ЦПД при РНБО повідомили, про російську пропагандистку та голову гільдії міжетнічної журналістики РФ, члена комісії з питань патріотичного й духовно-морального виховання дітей та молоді Маргариту Лянге, яка поширює фейки про Україну.

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