Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 6 квітня: список

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських захисників.
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 6 квітня.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- Міноборони РФ попередило, що "українські війська готують провокацію з отруйними речовинами у Харківській області, для чого співробітники Служби безпеки України замінували сховище хлору, щоб його знищити та звинуватити у вибуху РФ". Застерігаємо: це – дезінформація!
- Після поразки російських окупантів на півночі України пропагандистські медіа повернулись до створення контенту про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю". Застерігаємо: це – маніпуляція!
- Попри те, що 503 батальйон морської піхоти спростував заяви російських пропагандистів про здачу в полон українських захисників Маріуполя, ворог продовжує продукувати деструктивний контент щодо цього. Застерігаємо: це – фейк!
"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.
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