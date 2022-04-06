Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 6 квітня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 6 квітня: список

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських захисників.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 6 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Міноборони РФ попередило, що "українські війська готують провокацію з отруйними речовинами у Харківській області, для чого співробітники Служби безпеки України замінували сховище хлору, щоб його знищити та звинуватити у вибуху РФ". Застерігаємо: це – дезінформація!

Після поразки російських окупантів на півночі України пропагандистські медіа повернулись до створення контенту про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Попри те, що 503 батальйон морської піхоти спростував заяви російських пропагандистів про здачу в полон українських захисників Маріуполя, ворог продовжує продукувати деструктивний контент щодо цього. Застерігаємо: це – фейк!

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: