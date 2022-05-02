Головні фейки та дезінформація, які ворог використовував 2 травня: список

Головні фейки та дезінформація, які ворог використовував 2 травня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 2 травня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків та дезінформації:

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Пропагандисти РФ повідомили, що "київський режим прикривається мирними жителями як "живим щитом", зокрема в Барвінковому в будівлі психіатричної лікарні націоналісти обладнали опорний пункт, а в підвалі силоміць утримують цивільних осіб". Застерігаємо: це – фейк!

Попри повідомлення щодо відключення росіянами комунікацій на окупованих територіях на півдні України, російські пропагандисти продовжують заявляти, що "Україна відключила Херсонську та Запорізьку області від мобільного зв’язку та Інтернету". Застерігаємо: це – дезінформація!

В міноборони РФ повідомили, що в Рубіжному "українські війська, відходячи, обстріляли із мінометів житловий сектор". Водночас незаконні збройні формування ОРДЛО заявили, що "знаходять у місті тіла розстріляних мирних жителів". Застерігаємо: це – фейк!

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог розповсюджує дезінформацію про те, що в Україні нібито примусово мобілізують всіх чоловіків, які евакуйовуються із захоплених територій.

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