Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 12 квітня: список

Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 12 квітня: список

У РФ продовжують наполягати в тому, що окупанти "не вбивали" цивільних у українських містах.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 12 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

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Як заявляє міністерство оборони Росії, "Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів", необхідну для подальшої дискредитації армії РФ. Застерігаємо: це – фейк!

У своєму виступі Путін назвав "трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "Росію неможливо ізолювати". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Міноборони РФ стверджує, що українська влада дала вказівку "заблокувати Ірпінь для знімань псевдодоказів провини Росії у загибелі людей". Водночас пропагандисти РФ заявили, що Росія "неодноразово презентувала докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювала, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби". Застерігаємо: це – фейк!

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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